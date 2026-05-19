Аэропорт Петербурга не смог принять два самолета из-за украинских дронов

Два пассажирских самолета, принадлежащих компании Uzbekistan Airways, не могут приземлиться в петербургском аэропорту Пулково из-за введенных ограничений. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Петербург».

В публикации отмечается, что воздушная гавань приостановила прием и отправку самолетов в связи с объявлением беспилотной опасности в Ленинградской области.

«Самолет, выполняющий рейс из Ташкента, не может приземлиться в аэропорту. Борт кружит над Ладожским озером, недалеко от Шлиссельбурга», — говорится в материале.

В похожей ситуации находится самолет, следовавший в Санкт-Петербург из Самарканда.

«При этом в 11:14 (совпадает с мск. — «Газета.Ru»), после полного закрытия [аэропорта], из Петербурга вылетел спецборт Ил-96», — утверждается в тексте.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале написал, что в регионе объявлена беспилотная опасность. Особый режим ввели между 9:00 и 10:00 мск. К текущему моменту над российским субъектом перехватили два украинских дрона.

Ранее министерство обороны РФ раскрыло число сбитых за ночь украинских беспилотников.

 
