В Минздраве забили тревогу по поводу заболеваний щитовидной железы у россиян

Около четырех миллионов россиян имеют заболевания щитовидной железы. Об этом заявила заместитель директора НМИЦ эндокринологии Минздрава России, директор Института клинической эндокринологии, член-корреспондент РАН Екатерина Трошина, ее слова передает РИА Новости.

«По результатам этих исследований цифра, которая де-факто присутствует, эта цифра умножена на десять. То есть, да, вот на официальной статистике они фиксируют по обращаемости ту патологию, с которой имеют дело эндокринологи», — сказала она.

Специалист предупредила, что заболевания этого органа очень часто протекают бессимптомно. Часто лишь при целенаправленном обследовании населения можно выявить зоб — увеличение щитовидной железы.

В феврале этого года в Ростове-на-Дону женщине удалили опухоль щитовидной железы, которая была в 55 раз больше нормы. Женщина обратилась в клинику РостГМУ с жалобами на частые скачки давления. В ходе обследования врачи обнаружили у нее новообразование щитовидной железы объемом около 1000 кубических сантиметров, тогда как нормальный объем щитовидной железы составляет 18–20 кубических сантиметров. Несмотря на сложность случая, операция прошла успешно.

