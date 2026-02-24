Размер шрифта
Российские врачи удалили женщине гигантскую опухоль щитовидной железы

В Ростове-на-Дону врачи удалили у пациентки гигантскую опухоль щитовидной железы
Pixabay

В Ростове-на-Дону женщине удалили опухоль щитовидной железы, которая была в 55 раз больше нормы. Об этом сообщает региональный минздрав.

Женщина обратилась в клинику РостГМУ с жалобами на частые скачки давления. В ходе обследования врачи обнаружили у нее новообразование щитовидной железы объемом около 1000 кубических сантиметров, тогда как нормальный объем щитовидной железы составляет 18–20 кубических сантиметров.

Несмотря на сложность случая, операция прошла успешно. Уже через час после вмешательства пациентка могла самостоятельно передвигаться и есть. В послеоперационный период ее давление нормализовалось.

До этого российские врачи спасли женщину с раковой опухолью, поразившей несколько органов. Хирурги провели ей операцию, которая была осложнена сердечно-сосудистыми заболеваниями пациентки.

Ранее у набравшей вес москвички обнаружили в печени кисту весом около 30 килограмм.

 
