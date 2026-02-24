Российские врачи удалили женщине гигантскую опухоль щитовидной железы

В Ростове-на-Дону женщине удалили опухоль щитовидной железы, которая была в 55 раз больше нормы. Об этом сообщает региональный минздрав.

Женщина обратилась в клинику РостГМУ с жалобами на частые скачки давления. В ходе обследования врачи обнаружили у нее новообразование щитовидной железы объемом около 1000 кубических сантиметров, тогда как нормальный объем щитовидной железы составляет 18–20 кубических сантиметров.

Несмотря на сложность случая, операция прошла успешно. Уже через час после вмешательства пациентка могла самостоятельно передвигаться и есть. В послеоперационный период ее давление нормализовалось.

