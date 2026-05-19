Ветеринар назвала признаки теплового удара у питомца

Хозяевам важно особенно внимательно следить за состоянием питомца в жару, чтобы не упустить первые признаки теплового удара. На плохое самочувствие животного могут указывать слабость и судороги. Об этом газете «Известия» рассказала ветеринарный врач бренда AlphaPet Дарья Богданова.

По словам специалиста, одними из симптомов теплового удара у питомца являются учащенное дыхание с вываленным ярко-красным языком, нарушение координации, слабость, тошнота и судороги. В случае, если животное перегрелось на солнце, его необходимо быстро переместить в тень, после чего нужно намочить шерсть прохладной водой.

«Как только стало немного легче — сразу к ветеринару, даже если симптомы ушли. Тепловой удар дает осложнения на почки и сердце», — предупредила врач.

Ветеринар также отметила, что при оказании первой помощи нельзя поливать голову питомца холодной водой. В противном случае увеличивается риск спазмов сосуда мозга.

Помимо этого, животное нужно поить водой комнатной температуры, предлагая только небольшие порции. При этом даже после стабилизации состояния следует посетить ветеринарную клинику, чтобы исключить долгосрочные последствия для здоровья внутренних органов питомца.

Ветврач высшей категории Михаил Шеляков до этого предупреждал в беседе с «Газетой.Ru», что сырой и приготовленный шашлык негативно влияют на здоровье собак. Эксперт посоветовал угощать питомцев только специальными лакомствами.

Ранее ветеринар дал советы, как подготовить кошку к поездке на дачу.