Ветеринар дал советы, как подготовить кошку к поездке на дачу

Поездка на дачу может вызвать у домашней кошки сильный стресс. Для того чтобы избежать трудностей во время дороги и самого отдыха на природе, важно понять, как питомец перенесет смену привычной обстановки. Об этом Life.ru рассказал врач-ветеринар Михаил Шеляков.

По словам специалиста, в первую очередь перед поездкой за город кошка должна пройти все ветеринарно-профилактические мероприятия, такие как вакцинация и прием глистогонных препаратов. Также хозяевам важно показать животное ветеринарному врачу.

Эксперт подчеркнул, что в дорогу необходимо взять как общепринятые средства, в числе которых антисептические и антиаллергические препараты, так и сформировать отдельную аптечку, основанную на особенностях здоровья питомца. Помимо этого, при планировании длительного отдыха следует изучить график работы ближайшей аптеки и доступность ветеринарной помощи.

Врач отметил, что справиться со стрессом во время поездки животному помогут специальные антидепрессанты. При этом не менее важно учитывать, какой именно вид транспорта провоцирует у кошки самую сильную стрессовую реакцию, и стараться избегать передвижений на нем.

«Чаще всего путешествуют на автомобилях, и желательно перед длительной поездкой определить устойчивость нервной системы к перемещению на автомобиле. То есть можно 2-3 часа покататься, например, по городу и посмотреть, как ваш питомец себя ощущает. Потому что устойчивость у всех разная, способность к укачиванию, стресс-чувствительность и так далее», — объяснил специалист.

Ветеринар предупредил, что во время поездки у питомца может резко ухудшиться состояние, а медицинская помощь в этот момент окажется недоступна. Поэтому важно заранее определить стресс-чувствительность животного в домашних условиях, после чего вывести его на прогулку по лестничной площадке, а затем организовать выход на шлейке на придомовую территорию. Только после этого рекомендуется приступать к коротким поездкам по городу на автомобиле.

