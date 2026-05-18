Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Ветеринар дал советы, как подготовить кошку к поездке на дачу

Врач Шеляков: до поездки на дачу нужно определить стресс-чувствительность кошки
Shutterstock/Andrei Metelev

Поездка на дачу может вызвать у домашней кошки сильный стресс. Для того чтобы избежать трудностей во время дороги и самого отдыха на природе, важно понять, как питомец перенесет смену привычной обстановки. Об этом Life.ru рассказал врач-ветеринар Михаил Шеляков.

По словам специалиста, в первую очередь перед поездкой за город кошка должна пройти все ветеринарно-профилактические мероприятия, такие как вакцинация и прием глистогонных препаратов. Также хозяевам важно показать животное ветеринарному врачу.

Эксперт подчеркнул, что в дорогу необходимо взять как общепринятые средства, в числе которых антисептические и антиаллергические препараты, так и сформировать отдельную аптечку, основанную на особенностях здоровья питомца. Помимо этого, при планировании длительного отдыха следует изучить график работы ближайшей аптеки и доступность ветеринарной помощи.

Врач отметил, что справиться со стрессом во время поездки животному помогут специальные антидепрессанты. При этом не менее важно учитывать, какой именно вид транспорта провоцирует у кошки самую сильную стрессовую реакцию, и стараться избегать передвижений на нем.

«Чаще всего путешествуют на автомобилях, и желательно перед длительной поездкой определить устойчивость нервной системы к перемещению на автомобиле. То есть можно 2-3 часа покататься, например, по городу и посмотреть, как ваш питомец себя ощущает. Потому что устойчивость у всех разная, способность к укачиванию, стресс-чувствительность и так далее», — объяснил специалист.

Ветеринар предупредил, что во время поездки у питомца может резко ухудшиться состояние, а медицинская помощь в этот момент окажется недоступна. Поэтому важно заранее определить стресс-чувствительность животного в домашних условиях, после чего вывести его на прогулку по лестничной площадке, а затем организовать выход на шлейке на придомовую территорию. Только после этого рекомендуется приступать к коротким поездкам по городу на автомобиле.

Ранее кинолог рассказал о подготовке собак к дачному сезону.

 
Теперь вы знаете
Нормы ферритина точно не знают даже врачи. Зачем тогда его «поднимать»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!