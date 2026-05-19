Главред «МК» раскрыл цель ворвавшихся в здание редакции незнакомцев

Главред «МК» Гусев: ворвавшиеся в здание редакции направились к арендаторам
Ворвавшиеся в здание редакции «Московского комсомольца» люди направлялись к арендаторам помещения. Об этом сообщил главный редактор газеты Павел Гусев в беседе с изданием «Подъем».

«Без опознавательных знаков, даже не в форме, а в каких-то шортах. С оружием, молотками и прочее. Лица у всех закрыты», — описал незнакомцев главред.

По его словам, мужчины поднялись на третий этаж, где сидят арендаторы помещения, и «взломали там все». Этаж перекрыли, лифты и двери полностью заблокировали.

«Людей там полно, что с ними, не знаю», — сообщил Гусев.

В «Подъеме» уточнили, что, помимо редакции «Московского комсомольца», в здании арендуют помещения «Студия Артемия Лебедева» и еще несколько редакций и коммерческих структур.

19 мая на сайте «Московского комсомольца» появилось сообщение, что в здание, где находится редакция газеты, ворвались неизвестные люди в камуфляжной форме в масках и с оружием. Работники газеты уточнили, что несколько человек вели себя грубо, отказались предъявить документы, угрожали сломать двери и турникеты на входе в редакцию.

Главред «МК» заявил, что причины произошедшего ему неизвестны. Он назвал ситуацию странной и непонятной.

Ранее в Москве напали на съемочную группу РЕН ТВ.

 
