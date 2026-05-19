Неизвестные ворвались в здание редакции «Московского Комсомольца»

В здание на улице 1905 года, где находится редакция «Московского комсомольца», ворвались неизвестные люди в камуфляжной форме в масках и с оружием. Об этом сообщает издание на своем сайте.

Уточняется, что несколько человек вели себя грубо, отказались предъявить документы, угрожали сломать двери и турникеты на входе в редакцию.

Главред издания Павел Гусев сообщил «Ведомостям», что «вооруженные с кувалдами» ворвались на третий этаж, где находится некая фирма. Причины произошедшего ему неизвестны.

«Странная ситуация, непонятная пока», – сказал Гусев.

До этого сотрудницы медклиники и муж одной из них напали на съемочную группу программы «Экстренный вызов» телеканала РЕН ТВ. Инцидент произошел, когда корреспондент с оператором приехали в частную медицинскую клинику вместе с пациенткой, частично потерявшей зрение по вине одного из врачей. Ей сделали укол между бровей, после чего женщина ослепла на один глаз.

Ранее в Подмосковье журналист подвергся нападению во время съемки репортажа.