В Москве напали на съемочную группу РЕН ТВ

На съемочную группу РЕН ТВ напали в частной медклинике в Москве

В Москве неизвестный мужчина напал на съемочную группу РЕН ТВ. По информации телеканала, к журналистам применили физическое насилие и отобрали технику.

Нападение произошло, когда корреспондент с оператором приехали в частную медицинскую клинику вместе с пациенткой, частично потерявшей зрение по вине одного из врачей. Ей сделали укол между бровей, после чего женщина ослепла на один глаз. Отмечается, что зрение теперь не восстановить.

Корреспондент попыталась задать вопрос сотрудникам медклиники, однако на съемочную группу внезапно напал неизвестный мужчина.

«Вы для меня никто. Дай камеру, и микрофон заберу», – сказал незнакомец и оттолкнул корреспондента.

Журналисты вызвали на место происшествия полицию и скорую помощь. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники МВД.

До этого на съемочную группу телеканала РЕН ТВ напали в Дзержинском районе Новосибирска. Трое жителей одного из домов по улице Караваева, вооружившись палками, напали на журналистов, выполнявших редакционное задание. Каковы были мотивы мужчин, не уточняется. Нападавших задержали.

Ранее на журналистов РЕН ТВ напали на съемках в столице Чили.