Сахалинца обвинили в оправдании терроризма из-за поста, опубликованного в 2021 году

В Сахалинской области мужчину обвинили в публичных призывах к террористической деятельности. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ возбудили в отношении 52‑летнего жителя Поронайска. По данным следствия, в мае 2021 года он разместил на своей странице в одной из социальных сетей публикацию, на которую обратили внимание сотрудники ФСБ России по Сахалинской области.

В сообщении, опубликованном в открытом доступе, якобы содержались призывы к осуществлению террористической деятельности и ее публичное оправдание.

Автора публикации уже задержали. В ближайшее время следователь будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

До этого житель Мурманска попал под суд за призывы разрушить Кремль на своей странице во «ВКонтакте». Кроме того, он призывал к насилию против главы государства и представителей высших органов власти. Суд приговорил фигуранта к штрафу в размере 600 тыс. рублей.

Ранее в Башкирии арестовали мужчину, призывавшего бомбить российские города.

 
