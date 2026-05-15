Житель Мурманска получил крупный штраф за призывы разрушить Кремль

Северный флотский военный суд назначил крупный штраф жителю Мурманской области, опубликовавшему в соцсети призывы к насилию в отношении руководства страны и разрушению Московского Кремля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по региону.

В ведомстве уточнили, что мужчина 1988 года рождения на своей странице во «ВКонтакте» размещал публичные призывы к терроризму и экстремизму. Кроме того, он призывал к насилию против главы государства и представителей высших органов власти.

Рассмотрев материалы дела, суд приговорил фигуранта к штрафу в размере 600 тыс. рублей, а также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на два с половиной года.

До этого впервые в России суд оштрафовал жителя страны за лайки под роликами на видеохостинге YouTube. Штраф в размере 30 тысяч рублей получил пенсионер с Украины Василий Йовдий, проживающий в Ковдоре Мурманской области. Суд признал мужчину виновным в публичной дискредитации Вооруженных сил РФ. Доказательством стали одобрительные реакции в виде лайков под видеороликами на YouTube-каналах, принадлежавших иноагентам.

Ранее жителя Приморья оштрафовали за поддержку украинских боевиков в соцсетях.

 
