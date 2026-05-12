В Башкирии арестовали мужчину, призывавшего бомбить российские города

Житель Башкирии агитировал за ракетные удары по российским городам и поплатился

Жителя Башкортостана задержали по подозрению в пропаганде терроризма. Об этом сообщили в УФСБ по Башкирии.

По версии следствия, 24‑летний уроженец села Куяново в марте 2023-го — августе 2024 года под публикациями в открытых Telegram‑каналах писал комментарии, в которых оправдывал деятельность украинского военизированного объединения, признанного в России террористическим и запрещенного на территории страны.

Эксперты также нашли в его сообщениях публичные призывы к нанесению ракетных ударов по Белгороду, Ростову‑на‑Дону, Москве и Санкт‑Петербургу, а также к расправе над российскими военнослужащими на территории Украины.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по статьям 205.2 и 280.4 УК РФ (публичные призывы к терроризму и пропаганда терроризма, а также призывы к деятельности против безопасности государства). Кировский районный суд Уфы заключил молодого человека под стражу.

