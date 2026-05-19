В Татарстане отец избивал дочь-инвалида и попал под суд

В Татарстане пенсионер избивал родную дочь-инвалида и вновь попал под суд, сообщает прокуратура республики.

Уголовное дело возбудили в отношении 62‑летнего жителя села Алешкин‑Саплык. Мужчину обвиняют в нанесении побоев лицом, ранее подвергнутым административному наказанию (ч. 1 ст. 116.1 УК РФ), а также в угрозе причинения тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 119 УК РФ).

По данным следствия, с февраля по март 2026 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наносил побои и угрожал расправой своей дочери, признанной инвалидом II группы. О причинах его агрессии не сообщается.

Как стало известно, ранее он уже привлекался к административной ответственности за нанесение побоев по ст. 6.1.1 КоАП РФ. Прокуратура Дрожжановского района утвердила обвинительный акт, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

До этого в Кузбассе отец и мачеха пытали ребенка кипятильником. Кроме того, мужчина избивал свою дочь кожаным ремнем с металлической пряжкой, нанося удары по голове и туловищу. В один из дней родитель ударил девочку по лицу и голове с такой силой, что она упала со стула, после чего он продолжил избиение. Его сожительница таскала ребенка за волосы, кидала по комнате, а в бане ударила железным ковшом по носу. Пару отдали под суд и лишили свободы.

Ранее мать из Волгограда попала под суд за истязание четырех детей.

 
