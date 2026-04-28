Мать из Волгограда попала под суд за истязание четырех детей

В Волгограде многодетную мать отправили в колонию за жестокое обращение с детьми

В Волгограде осудили многодетную мать за жестокое обращение с детьми, сообщает объединенная пресс-служба региональных судов.

Краснооктябрьский районный суд признал 32-летнюю Юлию Кошелеву виновной по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию) и п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетних). Как было установлено, в июне 2025 года она оставляла детей 2015, 2020, 2021, 2024 годов рождения без присмотра, еды и надлежащего ухода.

«Женщина безразлично, пренебрежительно и жестоко относилась к ним, не проявляя должной заботы. Она не исполняла свои обязанности по созданию нормальных условий для проживания и грубо нарушала режим дня, обусловленный психофизиологическими потребностями детей. Кроме того, подсудимая лишала детей средств гигиены, своевременного получения медицинской помощи и лечения во время болезни. Она систематически наносила им побои, тем самым подвергая опасности их здоровье и жизнь, а также вела аморальный образ жизни», — говорится в судебных документах.

До этого Кошелеву уже привлекали к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. В суде она полностью признала вину и получила 3 года 7 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Дети осужденной переданы в соцучреждения.

