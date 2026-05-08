В Кузбассе отец и мачеха пытали ребенка кипятильником

В Кемеровской области суд вынес приговор мужчине и его сожительнице, которые систематически истязали малолетнюю дочь. Об этом сообщает пресс-служба судов Кемеровской области.

По данным суда, обвиняемый избивал свою дочь кожаным ремнем с металлической пряжкой, нанося удары по голове и туловищу. Мужчина также использовал для нанесения побоев электрический кипятильник с шнуром. В один из дней он ударил девочку по лицу и голове с такой силой, что она упала со стула, после чего продолжил избиение.

Сожительница отца также истязала девочку, она таскала ребенка за волосы, кидала по комнате, в бане ударила железным ковшом по носу. Когда о происходящем в семье стало известно, в отношении отца и мачехи было возбуждено уголовное дело. Суд признал обвиняемых виновными в истязаниях, мужчине назначено наказание в виде 4 лет и одного месяца лишения свободы, женщина получила 4 года колонии общего режима. С них также взыскали 400 тысяч рублей в пользу ребенка.

