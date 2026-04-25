В Подмосковье журналист подвергся нападению во время съемки репортажа

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на журналиста в подмосковных Мытищах. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел 24 апреля. Сотрудник одного из сетевых изданий, находясь в Мытищах по редакционному заданию, снимал на видео земельный участок на территории деревни Беляниново. В это время к журналисту подошел неизвестный мужчина и применил к нему силу, после чего отобрал телефон и удалил видеозаписи. В заявлении подчеркивается, что нападавший осознавал, что перед ним стоит представитель прессы и действовал с целью воспрепятствования его законной профессиональной деятельности.

«Возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 144 УК РФ)», — подчеркивается в публикации.

Из нее следует, что подозреваемого уже задержали. В настоящее время его допрашивают следователи.

До этого в Колпинском районе Санкт-Петербурга задержали 47-летнего мужчину, который угрожал ножом подростку в Парке культуры и отдыха. В Росгвардии рассказали, что 23 апреля юноша катался на велосипеде, но внезапно взрослый посетитель парка резко дернулся в его сторону. Несовершеннолетний остановился и сделал мужчине замечание, а тот в ответ достал из кармана нож и начал угрожать расправой. Приятели подростка немедленно позвонили в полицию.

Ранее в Новосибирской области мужчина с ножом напал на пассажира электрички.

 
