В Подмосковье журналист подвергся нападению во время съемки репортажа

СК РФ возбудил дело о нападении на журналиста во время видеосъемки в Мытищах

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на журналиста в подмосковных Мытищах. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел 24 апреля. Сотрудник одного из сетевых изданий, находясь в Мытищах по редакционному заданию, снимал на видео земельный участок на территории деревни Беляниново. В это время к журналисту подошел неизвестный мужчина и применил к нему силу, после чего отобрал телефон и удалил видеозаписи. В заявлении подчеркивается, что нападавший осознавал, что перед ним стоит представитель прессы и действовал с целью воспрепятствования его законной профессиональной деятельности.

«Возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 144 УК РФ)», — подчеркивается в публикации.

Из нее следует, что подозреваемого уже задержали. В настоящее время его допрашивают следователи.

