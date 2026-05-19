Воздушную угрозу объявили в Латвии

Воздушную угрозу объявили сразу в нескольких районах Латвии — в Цесисском, Гулбенском и Смилтенском краях. Об этом сообщает Sputnik «Ближнее зарубежье» в Telegram-канале.

Также тревога объявлена в Краславе, Прейли, Лудзе, Резекне и Мадоне.

По данным «Sputnik Латвия», у восточной границы страны временно приостановлено движение поездов.

19 мая в Службе внешней разведки РФ заявил, что Украина готовит удары по России с территории Латвии. По данным ведомства, командование Вооруженных сил Украины ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России. Отмечается, что украинская сторона планирует запускать беспилотникии с территории прибалтийских государств для уменьшения времени подлета.

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что воздушное пространство страны не будут использовать для ударов по территории РФ.

Ранее Латвия выразила протест России из-за инцидента с украинскими дронами.