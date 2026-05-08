Латвия выразила протест России после инцидента с украинскими дронами

В МИД Латвии вызвали временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина после инцидента с украинскими беспилотниками. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

По информации пресс-службы, Касаткину вручили ноту протеста. В МИД Латвии подчеркнули, что конфликт на Украине создает риски инцидентов в сфере безопасности для всего региона.

При этом латвийское ведомство уточнило, что Рига никогда не позволяла использовать свое воздушное пространство для ударов беспилотников по территории России.

7 мая заместитель начальника Объединенного штаба по оперативным вопросам вооруженных сил страны Эгилс Лещинскис заявил, что латвийские военные не стали сбивать украинские дроны над территорией своей страны из соображений безопасности.

Он подчеркнул, что радары зафиксировали три случая проникновения летательных аппаратов в воздушное пространство Латвии, но военные не стали применять оружие, так как не были уверены, что в таком случае не пострадают граждане или инфраструктура. Вместо этого латвийские военные применили воздушное патрулирование.

7 мая премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что Россия якобы несет ответственность за падение БПЛА на одну из нефтебаз республики.

