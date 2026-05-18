Врач предупредила о опасности работы в жару для здоровья

В жару работоспособность человека снижается минимум на 10%. Об этом газете «Известия» рассказала врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

По словам специалиста, если температура воздуха составляет +25…+27 °C работоспособность человека снижается на 10-15%. По нормам СанПиН 1.2.3685-21, летом в офисе не должно быть жарче +23... +25 °C. При этом в случае, если воздух прогревается до +28,5 °C, допустимое время непрерывной работы должно быть сокращено до одного часа.

Врач предупредила об опасности теплового стресса, при котором в мозг поступает меньше кислорода в результате перераспределения крови к коже для охлаждения. Первыми симптомами такого перегрева являются пульсирующая головная боль, сухость во рту и раздражительность.

«Это физиологическая реакция организма на тепловой стресс. Красные флаги, требующие немедленного прекращения работы и охлаждения: тошнота, головокружение при вставании, учащенное сердцебиение в покое», — подчеркнула терапевт.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова до этого предупреждала, что 17 мая в Москву пришла очень жаркая погода, которая будет держаться минимум до конца рабочей недели. По словам эксперта, 18, 19, 20, 21 и 22 мая дневная температура приблизится к абсолютным максимумам этих дней, которые равняются +29,2...+30,5 °C.

Ранее россиянам рассказали, как жара влияет на психику.