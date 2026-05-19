Врач предупредила об опасности сна в жаркой комнате

Сомнолог Романчук: сон в жаркой комнате вреден нарушением терморегуляции
Сон в жарком помещении вредит здоровью, так как от этого нарушается терморегуляция организма. Естественное охлаждение тела на фоне этого затрудняется, а это важное условие для нормального засыпания. В конечном итоге это может причинить вред здоровью, рассказала в беседе с RT врач-сомнолог, невролог клиник СамГМУ Минздрава России, эксперт рынка НТИ «Хелснет» Наталья Романчук.

«Сон может становиться более поверхностным, увеличивается число ночных пробуждений, может усиливаться потливость», — пояснила врач, добавив, что для полноценного сна важно снижение внутренней температуры организма.

Жара на сон особенно сильно влияет в регионах с соответствующим климатом, а также оказывает наибольшее действие на пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями и тех, кто уже имеет нарушения сна, отметила Романчук.

Чтобы помочь организму наладить полноценный сон она посоветовала следовать основным рекомендациям, в первую очередь – максимально затемнить помещение, снизить яркость гадежтов и отказаться от их использования перед сном, а также стараться поддерживать в комнате температуру от +16 до +20 градусов.

«Проветривайте комнату перед сном, используйте лёгкое постельное бельё и одежду для сна из дышащих тканей», — заключила сомнолог.

