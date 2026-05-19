Умер один из пострадавших в результате взрыва на АЗС в Пятигорске

Скончался один из пострадавших в результате взрыва с пожаром на АЗС в Пятигорске

В Пятигорске скончался один из пострадавших при взрыве и пожаре на местной АЗС, который произошел 16 мая. Об этом сообщили ТАСС в городской клинической больнице.

«Ъ-Кавказ» в свою очередь уточняет, что умер водитель газовоза, при разгрузке которого на станции произошло ЧП: 56-летний мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него 96% ожогов тела.

Всего на в результате взрыва с последующим возгоранием на АЗС в Пятигорске пострадали шесть человек, троих госпитализировали. Также были повреждены газопровод и трансформаторная подстанция, без газоснабжения остались 12 магазинов и производственных зданий. Кроме того, в многоэтажке на улице Ермолова, расположенной рядом с АЗС, выбило окна в 17 квартирах.

По информации СК, взрыв на заправке произошел при перекачке газа из газовоза и использовании небезопасного оборудования.

Ранее в Пятигорске задержали директора сети АЗС, на одной из которых произошел взрыв.