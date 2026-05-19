Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Общество

Умер один из пострадавших в результате взрыва на АЗС в Пятигорске

Скончался один из пострадавших в результате взрыва с пожаром на АЗС в Пятигорске

В Пятигорске скончался один из пострадавших при взрыве и пожаре на местной АЗС, который произошел 16 мая. Об этом сообщили ТАСС в городской клинической больнице.

«Ъ-Кавказ» в свою очередь уточняет, что умер водитель газовоза, при разгрузке которого на станции произошло ЧП: 56-летний мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него 96% ожогов тела.

Всего на в результате взрыва с последующим возгоранием на АЗС в Пятигорске пострадали шесть человек, троих госпитализировали. Также были повреждены газопровод и трансформаторная подстанция, без газоснабжения остались 12 магазинов и производственных зданий. Кроме того, в многоэтажке на улице Ермолова, расположенной рядом с АЗС, выбило окна в 17 квартирах.

По информации СК, взрыв на заправке произошел при перекачке газа из газовоза и использовании небезопасного оборудования.

Ранее в Пятигорске задержали директора сети АЗС, на одной из которых произошел взрыв.

 
Теперь вы знаете
«Болезнь X». Какие эпидемии угрожают России и миру и есть ли шанс защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!