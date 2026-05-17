Следователи назвали причину взрыва в Пятигорске

Взрыв на АЗС в Пятигорске произошел из-за несоответствия оборудования правилам безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Ставропольскому краю.

«Произошедшее стало возможным в результате разгерметизации рукава и использования на автозаправочной станции газового оборудования, не отвечающего требованиям безопасности здоровья потребителей», — говорится в сообщении.

До этого глава города Дмитрий Ворошилов рассказал, что специалисты восстанавливают электро- и газоснабжение магазинов и производственных зданий. По словам Ворошилова, в жилых домах газ есть. Глава Пятигорска указал, что ремонтные работы продлятся до конца 19 мая. Кроме того, пострадала трансформаторная подстанция «Пятигорскэнерго».

Ворошилов также добавил, что во время прошедшего заседания муниципальной комиссии по ЧС в связи со взрывом и пожаром на газозаправочной станции решено, что собственник земельного участка заправки вывезет и утилизирует завалы.

Ранее жители чуть не сгоревшего дома устроили для пожарных ужин.