В Пятигорске после взрыва задержан директор сети АЗС

СК: в Пятигорске задержали директора сети АЗС, на одной из которых произошел взрыв

В Пятигорске задержан директор сети автозаправочных станций (АЗС), при возгорании одной из которых пострадали люди. Об этом сообщает на канале в «Максе» управление СК по Ставрополью.

В ведомстве уточнили, что 38-летний мужчина был задержан в рамках расследования уголовного дела по п.«в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Следователи намерены просить суд заключить его под стражу.

Накануне в Пятигорске прогремел взрыв на автозаправке. Площадь возгорания после детонации составила 1 тыс. кв. м. Случившееся не было связано с атакой беспилотников. Предварительная причина — нарушение техники безопасности.

Как заявили городские власти, детонация произошла при разгрузке газовоза. В СК уточнили, что в процессе перекачки из газовоза в резервуар сжатого углекислого газа случилась его утечка, что привело к взрыву и возгоранию газо-воздушной смеси. При этом пострадали шесть человек, волна от детонации повредила соседние с АЗС здания. Кроме того, в многоэтажке на улице Ермолова выбило окна в 17 квартирах.

