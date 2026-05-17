В Пятигорске повреждены газопровод и подстанция

Telegram-канал «Mash»

Специалисты восстанавливают электро- и газоснабжение магазинов и производственных зданий в Пятигорске, нарушенные из-за взрыва на газозаправке 16 мая. Об этом «Интерфаксу» заявил глава города Дмитрий Ворошилов.

«Получил повреждения газопровод «Пятигорскгоргаза». Без газоснабжения остаются 12 магазинов и производственных зданий», — сказал он.

По словам Ворошилова, в жилых домах газ есть.

Глава Пятигорска указал, что ремонтные работы продлятся до конца 19 мая.

Кроме того, пострадала трансформаторная подстанция «Пятигорскэнерго».

«Во всех жилых домах электроэнергия была восстановлена еще вчера. Без электроснабжения остаются 15 магазинов и производственных зданий», — уточнил мэр.

По его словам, ремонтно-восстановительные работы должны завершиться до конца 18 мая.

Ворошилов также добавил, что во время прошедшего заседания муниципальной комиссии по ЧС в связи со взрывом и пожаром на газозаправочной станции решено, что собственник земельного участка заправки вывезет и утилизирует завалы.

До этого Ворошилов сообщил, что взрыв произошел при разгрузке газовоза. При этом пострадали шесть человек, волна от детонации повредила соседние с АЗС здания. Кроме того, в многоэтажке на улице Ермолова выбило окна в 17 квартирах. Чиновник поблагодарил за работу медиков, оперативные службы и чиновников и добавил, что движение транспорта в районе ЧП возобновили.

Ранее спасатели потушили пожар на заправке в Пятигорске.

 
