Стало известно о состоянии экстренно севшего в Якутии самолета

Самолет Ан-2, экстренно приземлившийся в Якутии, сгорел. Об этом сообщила Росавиация, передает РИА Новости.

Отмечается, что восемь человек, находившихся на борту воздушного судна, два члена экипажа и шесть парашютистов, живы. Они эвакуированы, им оказана необходимая медицинская помощь.

Об аварийной посадке самолета Ан-2 в Якутии ранее сообщил Telegram-канал SHOT. По данным журналистов, после вылета из поселка Теплый Ключ самолет развернулся и полетел на аэродром вылета. По пути с ним резко пропала связь. Позднее экипаж передал координаты судна и сообщил, что борт совершил аварийную посадку в лесу. Авторы публикации пишут, что пассажиры самостоятельно покинули салон самолета и направились пешком в сторону Теплого Ключа.

В Следственном комитете сообщили, что самолет сел из-за отказа двигателя.

Ранее легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тюменской области.