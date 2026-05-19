В лесу в Якутии совершил аварийную посадку Ан-2

Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в лесу в Якутии, сообщает Life со ссылкой на Shot.

Отмечается, что на борту самолета находились восемь человек. Самолет вылетел из села Теплый Ключ.

«Через некоторое время [самолет] развернулся и полетел на аэродром вылета. По пути с ним резко пропала связь. Позднее экипаж передал координаты судна и сообщил, что борт совершил аварийную посадку в лесу», — говорится в сообщении.

Авторы публикации пишут, что пассажиры самостоятельно покинули салон самолета и направились пешком в сторону Теплого Ключа.

15 мая легкомоторный самолет «Моран-Солнье» совершил жесткую посадку в Тюменской области.

Инцидент произошел в 70 км от Тобольска. На борту находились два человека. Их доставили в Тобольск вертолетом.

Также отмечается, что самолет осуществлял санкционированный полет. Другие подробности пока не приводятся.

Ранее самолет упал во двор дома в США.

 
