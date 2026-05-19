Названы самые недорогие направления для отдыха на море летом 2026 года

В 2026 году самым недорогим направлением для отдыха на море летом оказалась Абхазия. Средняя стоимость перелета туда составила 29,3 тыс. рублей. Об этом газете «Известия» рассказали эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Согласно данным аналитиков, стоимость одной ночи в трехзвездочном отеле в Абхазии достигает примерно 6,2 тыс. рублей. В период с июня по август туристам рекомендуется отправиться в Гагру, Пицунду и Новый Афон, поскольку в этих местах вода хорошо прогревается.

«Вторую строчку занимает Азербайджан: средняя цена перелета — 36,8 тыс. рублей, а ночь в трехзвездочном отеле обойдется в 5,5 тыс. рублей», — отметили эксперты.

Третьим лидером стала Турция. Стоимость перелета в эту страну составляет примерно 40,7 тыс. рублей, а проживания — около 7 тыс. рублей за сутки. Одними из наиболее популярных направлений по-прежнему остаются Анталья и Мармарис.

Аналитики добавили, что также недорого можно провести отпуск в Грузии, Китае, Тайване, Индии, Малайзии, Таиланде и на Кипре. При этом самое дешевое проживание оказалось в Таиланде. За одну ночь в отелях страны нужно будет заплатить примерно 3 тыс. рублей, но перелет туда в среднем стоит 62,2 тыс. рублей.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе до этого говорила, что в России продолжает расти число отелей класса «все включено». При этом, по ее словам, быстрее всего количество отелей All inclusive увеличивается в Подмосковье.

