Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Общество

Названы самые недорогие направления для отдыха на море летом 2026 года

OneTwoTrip: самым дешевым направлением для морского отдыха стала Абхазия
EcoSpace/Shutterstock/FOTODOM

В 2026 году самым недорогим направлением для отдыха на море летом оказалась Абхазия. Средняя стоимость перелета туда составила 29,3 тыс. рублей. Об этом газете «Известия» рассказали эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Согласно данным аналитиков, стоимость одной ночи в трехзвездочном отеле в Абхазии достигает примерно 6,2 тыс. рублей. В период с июня по август туристам рекомендуется отправиться в Гагру, Пицунду и Новый Афон, поскольку в этих местах вода хорошо прогревается.

«Вторую строчку занимает Азербайджан: средняя цена перелета — 36,8 тыс. рублей, а ночь в трехзвездочном отеле обойдется в 5,5 тыс. рублей», — отметили эксперты.

Третьим лидером стала Турция. Стоимость перелета в эту страну составляет примерно 40,7 тыс. рублей, а проживания — около 7 тыс. рублей за сутки. Одними из наиболее популярных направлений по-прежнему остаются Анталья и Мармарис.

Аналитики добавили, что также недорого можно провести отпуск в Грузии, Китае, Тайване, Индии, Малайзии, Таиланде и на Кипре. При этом самое дешевое проживание оказалось в Таиланде. За одну ночь в отелях страны нужно будет заплатить примерно 3 тыс. рублей, но перелет туда в среднем стоит 62,2 тыс. рублей.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе до этого говорила, что в России продолжает расти число отелей класса «все включено». При этом, по ее словам, быстрее всего количество отелей All inclusive увеличивается в Подмосковье.

Ранее были названы 10 самых популярных направлений для летнего отдыха в России.

 
Теперь вы знаете
«Болезнь X». Какие эпидемии угрожают России и миру и есть ли шанс защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!