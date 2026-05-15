Названы 10 самых популярных направлений для летнего отдыха в России

Санкт-Петербург возглавил топ-10 российских регионов, которые россияне выбирают в качестве направлений для своего летнего отдыха. Об этом рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.

«В десятку самых популярных внутренних направлений этого лета вошли: Санкт-Петербург (доля отельных заказов составила 17,8%), Москва (12,6%), Адлер (5,6%), Сочи (3,4%), Калининград (3,1%), Казань (2,9%), Эстосадок (2,4%), Нижний Новгород (2,1%), Владивосток (1,5%) и Зеленоградск (1,3%)», — пояснили в компании.

Анализ спроса был сделан с учетом бронирования, уточнив где и в каких условиях любят отдыхать российские туристы летом 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как следует из полученных данных, чаще всего россияне предпочитают бронировать жилье на 3,9 дня, а по стоимости предпочтение больше отдают вариантам размещения со средней ценой 10,3 тысячи рублей за сутки. Чаще всего на это лето россияне бронируют номера в гостиницах — 66,9%, следом идут апартаменты (8,3%) и гостевые дома (6,4%,). Меньше всего выбирают апарт-отели и мини-гостиницы — 4,1% и 3,3% соответственно.

Фиксируется рост востребованности среди россиян и на оздоровительный отдых. Так, спрос на курортные отели вырос на 41,7%, а на капсульные отели и санатории - на 50%.

