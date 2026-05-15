Россиянам рассказали о росте числа отелей All inclusive в стране

В России продолжает расти число отелей класса «все включено». При этом быстрее всего количество отелей All inclusive увеличивается в Подмосковье. Об этом kp.ru сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

«Подмосковье может посоревноваться по количеству All inclusive с черноморским побережьем. Парадокс в том, что в Московской области оградить территорию под отель проще, чем на юге», — объяснила специалист.

Директор АТОР отметила, что формат отдыха «все включено» пользуется популярностью у россиян. При этом сейчас стоимость отдыха в отечественных отелях, которые имеют от 4 до 5 звезд, дороже, чем в турецкий того же уровня.

По словам эксперта, что у большинства российских отелей All inclusive премиальный уровень. Сегодня среди них практически нет отелей с 3 звездами доступного ценового сегмента, которые будут аналогичны тем, что существуют в Турции.

