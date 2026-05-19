Задержаны два украинских агента, взорвавшие дрон в одной из воинских частей

Задержаны два агента СБУ, взорвавшие БПЛА в воинской части в Воронежской области
ФСБ задержала двух выходцев из ближнего зарубежья, завербованных Украиной и подорвавших БПЛА на территории воинской части в Воронежской области. Об этом РИА Новости сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По информации ведомства, два иностранца 1982 и 1988 годов рождения были завербованы через Telegram украинской разведкой (СБУ). По заданию куратора они покупали зарегистрированные на подставных лиц сим-карты, после чего проверяли уровень сигнала связи на конкретных участках местности.

Позднее злоумышленники прибыли в Воронежскую область, где были должны были забрать из схрона FPV-дроны со взрывчаткой, после чего они их активировали и взорвали один из БПЛА на территории воинской части региона.

Впоследствии злоумышленников задержали сотрудники ФСБ, их поместили под стражу.

В отношении фигурантов возбудили уголовные дела по трем статьям: «Оказание иностранным гражданином помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации», «Совершение взрыва группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с посягательством на объекты ВС РФ» и «Незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

До этого в Нижнем Новгороде уроженец Киева отправили за решетку на 21 год за подготовку тайников с дронами.

Ранее в Крыму задержали двух агентов Киева, передававших данные о военных и теробороне.

 
