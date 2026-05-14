В Крыму задержали двух агентов Киева, передававших данные о военных и теробороне

Правоохранители задержали двоих жителей Крыма, которые передавали украинской стороне сведения о военных объектах и персональные данные членов территориальной обороны полуострова. Об этом РИА Новости сообщил ЦОС ФСБ.

По информации спецслужбы, житель Красноперекопского района по собственной инициативе связался через Telegram с представителями украинской разведки и передал им фотографии и видео, а также координаты мест дислокации российских военных объектов в Крыму.

Второй подозреваемый, житель Симферополя, в интернете установил контакт с пограничной службой Украины и предложил свое сотрудничество. Злоумышленник даже выбрал себе агентурный псевдоним и согласился сообщить информацию о составе и персональные данные представителей территориальной обороны полуострова.

В ФСБ уточнили, что в дальнейшем эти сведения могли быть использованы противником для планирования диверсий и нанесения ракетных ударов по территории Крыма.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о госизмене.

