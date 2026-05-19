Стало известно о состоянии пилота Ан-2, совершившего аварийную посадку в Якутии

РЕН ТВ: пилот Ан-2 получил множественные ожоги при аварийной посадке в Якутии
РИА Новости

Командир самолета Ан-2 получил ожоги после аварийной посадки в лесу Якутии. Об этом РЕН ТВ сообщил анонимный источник.

Ан-2 сегодня совершил вынужденную посадку из-за отказа двигателя в 5–7 км от поселка Теплый Ключ Томпонского района Якутии. По информации СК, предварительно, на борту находились восемь человек. Самолет выполнял авиационное патрулирование пожароопасной обстановки. После аварийной посадки на борту Ан-2 вспыхнул пожар.

Shot в свою очередь уточняет, что после вылета из поселка Теплый Ключ самолет развернулся и полетел в сторону аэродрома вылета. По пути с ним резко пропала связь. Позднее экипаж передал координаты судна и сообщил, что борт совершил аварийную посадку в лесу. По информации журналистов, пассажиры Ан-2 самостоятельно выбрались из салона самолета и направились пешком в сторону Теплого Ключа.

На место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты СУ СК. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

Ранее легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тюменской области.

 
