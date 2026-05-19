Россиянам напомнили о возможности получить выплату суммой более 100 тыс. рублей

В России семьи с двумя и более детьми смогут получить новую ежегодную выплату, которая предполагает возвращение работающим родителям части уплаченного НДФЛ. Размер выплаты может превысить 100 тыс. рублей, напомнил в беседе с RT доцент Финуниверситета при правительстве России Игорь Балынин.

Поддержка предусмотрена для семей со среднедушевым доходом до 1,5 прожиточного минимума на душу населения. Размер выплат зависит от региональных условий – применяется прожиточный минимум каждого конкретного субъекта.

Для получения помощи нужно подать заявление в период с июня по 1 октября включительно в МФЦ, через «Госуслуги» или в Соцфонде, отметил Балынин. Получателям будет возвращаться наибольшая часть уплаченного налога, то есть 7 из 13%, причем выплата предоставляется каждому из родителей.

Экономист привел пример расчета с учетом прожиточного минимума 2025 года в 18,2 тыс. рублей.

«Соответственно, полтора прожиточных минимума будет равно 27,3 тыс. рублей. Соответственно, получается, что для семьи, состоящей из мамы, папы и троих детей, проживающей в рассматриваемом регионе, для получения в 2026 году выплаты суммарный ежемесячный доход родителей в 2025 году должен быть не более 136,5 тыс. рублей (1 638 000 рублей в год)», — объяснил эксперт.

При заработке в 2025 году родителей по 68 250 рублей в месяц или 819 тыс. рублей в год вернуть они смогут в общей сложности по 57 330 рублей каждый. Таким образом, общая выплата семье составит 114 660 рублей, заключил Балынин.

Напомним, по факту, льгота позволяет снизить размер налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 6%.

