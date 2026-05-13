Школьники из Подмосковья получат выплаты за высокие баллы ЕГЭ

Мособлдума: школьники Подмосковья получат 100 тысяч рублей за высокие баллы ЕГЭ
Школьники из Подмосковья получат единовременную выплату в 100 тысяч рублей за 100 баллов ЕГЭ сразу по двум и более предметам. Об этом РИА Новости рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По словам Брынцалова, сейчас школьники готовятся к экзаменам, которые начнутся 1 июня и продлятся до 9 июля.

«В Подмосковье предусмотрены серьезные стимулы для самых талантливых и трудолюбивых. Выпускники, сдавшие на 100 баллов сразу два и более предмета, получают единовременно 100 тысяч рублей», — отметил он.

Для педагогов, подготовивших двух и более выпускников с максимальным числом баллов по ЕГЭ, также предусмотрены выплаты в 150 тысяч рублей.

Брынцалов добавил, что в 2025 году 31 выпускник в Подмосковье сдал ЕГЭ на 100 баллов по двум и более предметам. Среди них двое выпускников набрали 300 баллов, 29 выпускников — по 200 баллов.

11 мая «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», писала, что средняя стоимость занятия для подготовки к ОГЭ в 2026 году достигла 1500 рублей, что на 14% выше, чем годом ранее. При двух занятиях в неделю расходы опрошенных достигают 12 тыс. рублей в месяц на один предмет и 55-70 тыс. рублей в год.

