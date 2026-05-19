Стало известно, когда аномальная майская жара в Москве пойдет на спад

Синоптик Тишковец спрогнозировал облачность в Москве в четверг и грозу в пятницу
Telegram-канал «SHOT»

В четверг в небе над Москвой появятся отдельные кучево-дождевые облака, а в пятницу местами возможна гроза, после чего – уже в выходные – благодаря прохождению холодного атмосферного фронта дневная температура опустится до +20...23°C. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Синоптик уточнил, что в пятницу столбики термометров покажут +27...30°C, но последняя неделя мая – следующая – будет умеренной по температурному режиму. При этом жителям и гостям Москвы надо готовиться к переменчивой погоде: к субботе и воскресенью температура опустится на 7–10°C ниже текущих значений.

Сегодня, завтра и послезавтра в столичном регионе могут быть побиты сразу несколько температурных рекордов. Как сообщила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина, 19 и 20 мая воздух прогреется до +32°C, а 21 мая – до +31°C. Местами возможны кратковременные дожди с грозами.

Паршина отметила, что столь долгой майской жары до +32°C в Москве – и Центральной России в целом – до сих пор не бывало, поэтому ее продолжительность тоже может оказаться рекордной.

Ранее Онищенко дал советы, как легче перенести аномальную жару.

 
