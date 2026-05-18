Онищенко дал советы, как легче перенести аномальную жару

Онищенко: в жару нужно есть как можно меньше жирной пищи
В аномально жаркую погоду особенно важно соблюдать режим питья, надевать свободную одежду и минимизировать количество жирной пищи в рационе. Об этом kp.ru рассказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По словам врача, в сильную жару следует надевать светлую и свободную одежду, а также не забывать покрывать голову. При этом детям в это время нужно избегать прямых солнечных лучей и оставаться в тени или в закрытых помещениях.

Академик РАН напомнил о необходимости соблюдать режим питья.

«Открытые поверхности тела быстро отдают влагу, и человек может за короткое время привести свое состояние в очень тяжелое, поскольку испаряется вода, сгущается кровь, и возникают, в том числе, серьезные проблемы. Особенно это касается людей старшего возраста, тем более — с кардиологическими проблемами, потому что их компенсаторные возможности уменьшены», — подчеркнул он.

Онищенко добавил, что в жару также следует употреблять как можно меньше жирной пищи. Кроме того, он посоветовал придерживаться режима дня, привычного для жителей южных стран, таких как Италия и Испания. Рекомендуется устраивать перерыв в работе в момент самого сильного пекла.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова до этого предупреждала, что 17 мая в Москву пришла очень жаркая погода, которая будет держаться минимум до конца рабочей недели. По словам эксперта, 18, 19, 20, 21 и 22 мая дневная температура приблизится к абсолютным максимумам этих дней, которые равняются +29,2...+30,5 °C.

Ранее были названы продукты, которые обезвоживают организм в жару.

 
