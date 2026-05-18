В Москве ожидается серия температурных рекордов в ближайшие три дня

Паршина: температурные рекорды могут быть побиты 19-21 мая в Москве
В Москве 19, 20 и 21 мая могут быть побиты температурные рекорды. Об этом сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

Согласно прогнозу синоптиков, 19 и 20 мая воздух в столице прогреется до +32°C, осадков не ожидается. 21 мая температура составит около +31°C, местами возможны кратковременные дожди и грозы.

«Новые для Москвы трехдневные рекорды в +32°C ожидаются 19 мая, ранее в этот день в 1979 году было +30,2°C, для 20 мая 1897 года рекордом было +29,7°C, а для 21 мая рекордом было +29,2°C в 2014 году», — сказала Паршина.

Синоптик отметила, что столь продолжительной майской жары с температурой до +32°C в Москве ранее не наблюдалось. Она допустила, что могут быть побиты не только суточные температурные рекорды, но и рекорд по продолжительности аномально теплой погоды для мая в центральной части России.

До этого синоптик Михаил Леус заявил, что понедельник, 18 мая, стал самым теплым днем в Москве с начала года. По его данным, воздух на ВДНХ прогрелся до +29,1°С. Он отметил, что зафиксированный показатель уже превышает норму на девять градусов.

Ранее Онищенко дал советы, как легче перенести аномальную жару.

 
