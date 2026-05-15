В Нижнем Новгороде уроженца Киева осудили за подготовку тайников с дронами

Нижегородский областной суд вынес приговор агенту Киева, который исполнял задания Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ФСБ.

Как уточнили в ведомстве, 49-летний мужчина является уроженцем Киева. Следствие выяснило, что в 2024 году он был на территории Украины, где его завербовали представители СБУ. За денежное вознаграждение он должен был организовывать на территории Нижегородской области схроны с беспилотниками для подготовки терактов.

В итоге подсудимому вынесли приговор в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Помимо этого, осужденный должен выплатить штраф в размере 700 тыс. рублей. В ведомстве добавили, что приговор уже вступил в законную силу.

До этого Сахалинский областной суд признал виновным в госизмене 48-летнего местного жителя, который по заданию украинских кураторов собирал сведения об одном из муниципальных объектов региона.

Ранее в Крыму задержали двух агентов Киева, передававших данные о военных и теробороне.

 
