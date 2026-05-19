Москвичам рассказали, появятся ли в регионе ядовитые пауки в связи с потеплением

Пауки из семейства черных вдов не приживутся в Московском регионе, для этого должно произойти глобальное изменение климата, на что могут уйти даже сотни лет. Об этом «Москве 24» рассказал энтомолог Александр Каширский, комментируя новости о том, что в центральных регионах России способен прижиться каракурт из семейства черных вдов.

«Каракуртам необходим сухой климат, поэтому они обитают в теплых полупустынных и пустынных местностях. В России их можно встретить, например, в Волгоградской, Астраханской и Ростовской областях. В Москве и Подмосковье появление такого вида пока невозможно из-за высокой влажности», — пояснил Каширский.

При этом эксперт уточнил, что в Москве и области начали встречаться пауки-осы. По его словам, они представляют опасность только для тех людей, кто склонен к аллергической реакции. В Подмосковье также можно встретить южнорусского тарантула, яд которого не очень сильный. добавил он.

16 мая исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин говорил, что в Московской области в связи с потеплением могут появиться ядовитые пауки из рода черных вдов — каракурты. Он добавил, что в Воронежской и Тамбовской областях уже можно встретить разновидность богомола, а в ближайшие пять-семь лет он может появиться и в Московском регионе.

Ранее энтомолог ответил, ждать ли появления опасных пауков в Подмосковье из-за жары.