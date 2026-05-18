Энтомолог ответил, ждать ли появления опасных пауков в Подмосковье из-за жары

В Московской области можно столкнуться с ядовитым пауком каракуртом, который относится к семейству «черных вдов», однако, в Москве этот вид вряд ли можно будет встретить из-за неподходящих условий. Об этом в беседе с aif.ru рассказал энтомолог Роман Хряпин.

По его словам, речь идет о единичных особях — молодых особей может занести из более южных регионов на паутинках сильными ветрами.

«И если им повезет, то они могут прижиться и вырасти в больших до конца лета. Не перезимовать, не размножиться они не смогут. Единичные случаи встреч с «черным вдовами» фиксировались в самых южных местах Московской области. Но они не создавали устойчивых популяций», — сказал Хряпин.

Специалист добавил, что в целом эти пауки обитают в регионах, где есть степная и полупустынная зоны. К ним относятся Астраханская и Саратовская области, Крым, Ставрополье, Предкавказье, Оренбуржье, местами — Белгородская область.

16 мая исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин говорил, что в Московской области в связи с потеплением могут появиться ядовитые пауки из рода черных вдов — каракурты. Он добавил, что в Воронежской и Тамбовской областях уже можно встретить разновидность богомола, а в ближайшие пять-семь лет он может появиться и в Московском регионе.

