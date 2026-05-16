Названо условие, при котором в Подмосковье могут появиться ядовитые пауки

В Московской области в связи с потеплением могут появиться ядовитые пауки из рода черных вдов — каракурты. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин.

«Самый «тревожный» кандидат — каракурт. Пока для него у нас холодновато, но при сохранении нынешнего тренда на потепление его появление в регионе — вопрос времени», — сказал эксперт.

Он добавил, что в Воронежской и Тамбовской областях уже можно встретить разновидность богомола, а в ближайшие пять-семь лет он может появиться и в Московском регионе.

До этого стало известно, что в разных регионах России зафиксированы первые случаи нападений гадюк. По информации Telegram-канала SHOT, жительницу Саратовской области ужалила змея, когда женщина сажала клубнику в огороде. Дачница почувствовала резкую боль в области лодыжки и обратилась за медицинской помощью. Женщину госпитализировали — ей пришлось несколько дней провести в отделении реанимации.

