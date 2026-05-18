Гражданин США заразился Эболой в ДР Конго

Миссионер-американец Стаффорд заразился Эболой в ДРК
Работающий в ДР Конго миссионер-американец Питер Стаффорд сдал положительный тест на Эболу. Об этом сообщили в миссионерской организации Serge.

«Медицинский миссионер доктор Питер Стаффорд сдал положительный результат теста на вариант эболавируса Бундибугио», — говорится в сообщении.

Утверждается, что у миссионера были «симптомы, соответствующие вирусу».

Об объявлении ЧС в области общественного здравоохранения из-за распространения Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде стало известно накануне. По данным ВОЗ, уже зафиксировано международное распространение инфекции. В столице Уганды Кампале выявлены два лабораторно подтвержденных случая у людей, прибывших из Конго, один из них закончился летальным исходом.

Организация рекомендовала немедленно изолировать зараженных, отслеживать контакты, ввести ограничения на внутренние поездки и запретить международные перемещения контактировавших с больными в течение 21 дня. При этом ВОЗ призвала не закрывать границы и не вводить торговые ограничения, предупредив, что это может привести к росту неконтролируемых переходов.

