Московский аэропорт осуществляет рейсы по согласованию

Московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введенными временными ограничениями. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в мессенджере «Макс».

Соответствующие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. В ведомстве предупредили, что возможны изменения в расписании рейсов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника на подлете к столице.

В ночь на 17 мая атака ВСУ на Москву стала самой масштабной за более чем год: только с полуночи силы противовоздушной обороны сбили 81 дрон, а за сутки — свыше 120.

Как заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий масштабная атака дронов ВСУ на Москву и Подмосковье свидетельствует о крайней стадии агонии Киева.

