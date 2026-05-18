Лантратова рассказала, сколько людей к ней обратилось за неделю

Лантратова сообщила, что за неделю в ее аппарат поступило более 1,8 тыс обращений
Григорий Сысоев/РИА Новости

Новый уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что за неделю в ее аппарат поступило 1 881 обращение. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Истории разные. Кто-то спрашивает про семью, кто-то - про здоровье. У кого-то близкие на СВО. Кому-то нужны документы, кому-то — защита и поддержка в трудной ситуации», — написала она.

Лантратова отметила, что в период с 11 по 17 больше всего обращений было связано с СВО (1044). Она отметила, что каждая заявка разбирается индивидуально.

На посту уполномоченного по правам человека Яна Лантратова пообещала в первую очередь заняться вопросами прав инвалидов, детей-сирот, граждан пожилого возраста, а также семей с детьми и бойцов СВО.

Всего на этот пост претендовали три кандидата, но именно ей удалось набрать большинство голосов. Лантратова пообещала заниматься помощью всем, кто обратится в ее аппарат, подробнее о том, чем она займется на новом посту, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лантратова сообщила, что Россия передала Украине четверых жителей Сумской области.

 
