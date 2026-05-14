Депутат Яна Лантратова стала новым обмудсменом. Чем она займется прежде всего?

Госдума утвердила Яну Лантратову новым уполномоченным по правам человека в России. Всего на пост претендовали три кандидата, но именно ей удалось набрать большинство голосов. Лантратова пообещала заниматься помощью всем, кто обратится в ее аппарат. Особое внимание она уделит поддержке участников СВО и членов их семей.

«Решение принималось на конкурентной основе: в результате большинством голосов была поддержана кандидатура Яны Лантратовой. За нее проголосовал 301 депутат», — рассказали в пресс-службе думы.

Кроме того, депутаты поблагодарили за работу предыдущего омбудсмена Татьяну Москалькову, которая с 2016 года занимала эту должность в течение максимально возможных двух сроков, и проводили ее с поста аплодисментами. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что она проделала «важную и большую работу», а число обращений граждан в институт уполномоченного по правам человека выросло в три раза , что свидетельствует о ее профессионализме.

«Именно Татьяна Николаевна постаралась сделать все для того, чтобы во главе этой работы был человек и его проблемы. Именно она ушла от политизации», — подчеркнул спикер.

В Госдуме напомнили, что всего на должность омбудсмена выдвинули три кандидатуры — члена комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артема Прокофьева из КПРФ, первого заместителя председателя комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Ивана Сухарева из ЛДПР и председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яну Лантратову из «Справедливой России».

Рабочие планы

Новый уполномоченный по правам человека в своем выступлении раскрыла, что вместе с коллегами уже подготовила план работы, состоящий из 63 инициатив . Она пообещала защищать права всех людей, которые к ней обратятся, особенно тех, кто имеет меньше возможностей сделать это самостоятельно, например, инвалидов и сирот.

«Еще одна важная тема — обеспечение трудовых прав и жилищных, в том числе при переселении из аварийных домов, а также защита прав детей-сирот на получение жилья. Особого контроля требует ситуация в местах принудительного содержания», — сказала Лантратова.

Одним из ключевых направлений своей работы она назвала поддержку участников СВО и членов их семей. Омбудсмен намерена продолжить заниматься вопросами возвращения военнопленных , а также защиты прав жителей приграничных и новых российских регионов.

Среди других задач, которым Лантратова пообещала уделить внимание — профилактика экстремизма среди молодежи, усиление роли региональных омбудсменов, защита прав соотечественников за рубежом и «терпеливое и методическое разъяснение наших национальных интересов и приоритетов на международных площадках».

Достижения Москальковой

Татьяна Москалькова вступила в должность уполномоченного по правам человека 22 апреля 2016 года. 12 мая 2026 года в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным она рассказала, что за 10 лет в ее аппарат поступило 700 тысяч обращений, при этом число поступающих за год заявок увеличилось в три раза. Всего за этот срок помощь удалось оказать двум миллионам человек .

Кроме того, с начала СВО в результате работы Москальковой с представителями Украины удалось вернуть из плена 3724 российских военнослужащих и установить судьбу еще 9083 человек. Также смоли вернуться на Родину 165 жителей Курской области. Аппарат омбудсмена обеспечил передачу 200 тонн гуманитарной помощи эвакуированным и переселенным россиянам.

Запомнилась Москалькова и активной помощью участникам уголовных и административных дел. Всего при ее содействии были пересмотрены 38 приговоров и отменены 5 тысяч решений органов власти. Кроме того, она занималась разбирательствами по резонансным делам, например, в историях с пропажей жительницы Чечни Седы Сулеймановой. В 2023 году она осудила, что сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам избил задержанного за сожжение Корана Никиту Журавеля.

Чем известна Лантратова

Яна Лантратова занимала пост депутата Госдумы с 2021 года, а в 2025-м возглавила комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. В этой должности она активно становилась соавтором законопроектов о защите традиционных ценностей.

Кроме того, политик неоднократно выступала за жесткое регулирование содержания видеоигр. Так, в 2022 году она предлагала запретить игры которые якобы пропагандируют насилие, жестокость и нетрадиционные отношения, а также содержат мат. Позже она выдвинула инициативу по выдаче играм прокатных удостоверений по аналогии с фильмами. Позже она смягчила риторику, предложив не запрещать игры, но вырезать из них сцены, содержащие деструктивный контент.

Лантратова известна и своей активной поддержкой волонтерских движений и самих волонтеров, в том числе тех, кто работает в зоне СВО.