Лантратова рассказала о первоочередных задачах на посту омбудсмена

На посту уполномоченного по правам человека Яна Лантратова пообещала в первую очередь заняться вопросами прав инвалидов, детей-сирот, граждан пожилого возраста, а также семей с детьми и бойцов СВО. Также в беседе с НСН она отметила, что намерена усилить роль региональных омбудсменов, сделав институт уполномоченного главной площадкой для объединения усилий НКО.

«Задача омбудсмена — помочь абсолютно всем, кто к нему обратился, — заявила Лантратова. — В первую очередь речь идёт о тех, кто в силу жизненных обстоятельств имеет меньше возможностей самостоятельно защитить свои права. Это инвалиды, дети-сироты, граждане пожилого возраста, семьи с детьми и другие».

Особое внимание новый омбудсмен собирается уделить ситуации мест принудительного содержания – по ее словам, в этой работе она будет стараться объединить усилия с наблюдательными комиссиями. Также в списке первоочередных вопросов – помощь участникам СВО, в том числе вопросы возвращения военнопленных, защита прав россиян из приграничных регионов.

«Только за последний год я посетила 46 регионов РФ и приняла около семи тысяч бойцов и их близких», — заявила уполномоченный по правам человека.

Она добавила, что не менее важной считает работу с молодёжной средой, в том числе по профилактике экстремизма, и помощь на международной арене, то есть защита прав находящихся за рубежом соотечественников. Кроме того, омбудсмен намерена укрепить институт уполномоченного, наладив взаимодействие с региональными отделениями.

«Важно, чтобы человек, где бы он ни находился, понимал: он не оставлен один на один со своей проблемой, за ним стоит его страна. России есть чем гордиться», — заключила Лантратова.

Напомним, накануне Госдума утвердила Яну Лантратову новым уполномоченным по правам человека в России. Всего на пост претендовали три кандидата, но именно ей удалось набрать большинство голосов. Лантратова пообещала заниматься помощью всем, кто обратится в ее аппарат, подробнее о том, чем она займется на новом посту, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лантратова объяснила, как СВО вскрыла правду о российских правозащитниках.