Россия передала Киеву украинцев

Омбудсмен Лантратова: Россия передала Украине четырех жителей Сумской области
Российская Федерация 15 мая передала Украине четырех жителей Сумской области, которых ранее эвакуировали из зоны боевых действий. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«Четыре жителя Сумской области, оказавшиеся в зоне боевых действий, отправились на Украину», — написала она.

По словам омбудсмена, эти люди проживали в пунктах временного размещения в Курской области, где были под покровительством России.

15 мая Россия и Украина также провели обмен военнопленными. По информации министерства обороны РФ, российская сторона вернула из украинского плена 205 военнослужащих. Взамен Киеву передали 205 пленных бойцов ВСУ.

14 мая Госдума утвердила Лантратову новым уполномоченным по правам человека в России. Всего на пост претендовали три кандидата, но именно ей удалось набрать большинство голосов. Лантратова пообещала заниматься помощью всем, кто обратится в ее аппарат, подробнее о том, чем она займется на новом посту, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Россия вернула всех граждан, захваченных ВСУ в Курской области.

 
