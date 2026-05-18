«Радиостанция Судного дня» передала второе за день сообщение

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала слова «рубидий» и «постомари»
«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала в эфир новое сообщение, содержащее два слова. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

В 20:13 мск в эфире прозвучали слова «рубидий» и «постомари».

Предыдущее сообщение «бундотом» было передано 18 мая в 7:03 мск.

В мае радиостанция выходила в эфир несколько раз. 4 мая в 14:21 прозвучало зашифрованное сообщение со словом «минусовый» и в этот же день ранее станция выдала слово «плавбаза». 7 мая в в 19:06 радиостанция передала поэтичное — «рифмоплет». Также 11 мая радиостанция УВБ-76 передала сообщение со словом «головчатый».

УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, за что получила неофициальное название «Жужжалка». По некоторым данным, она может быть частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, и якобы до сих пор используется Россией.

