«Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение

Радиостанция УВБ-76, которую называют «Радиостанцией Судного дня», передала в эфир новое сообщение. Об этом рассказал Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает ее активность.

Новый сигнал радиостанции зафиксирован в 19:06 по московскому времени.

«НЖТИ 31667 РИФМОПЛЕТ 9472 5163», — говорится в сообщении.

4 мая «Радиостанция Судного дня» передала в эфир слова «плавбаза» и «минусовый».

УВБ-76 — радиостанция, которая появилась еще в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют «Жужжалкой». По некоторым данным, УВБ-76 может быть частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, которая якобы до сих пор используется Россией.

25 апреля американская военная система связи HFGCS, называемая аналогом российского «Радио Судного дня», передала в эфир загадочное зашифрованное сообщение из 21 знака.

Ранее передачи «Радиостанции Судного дня» вызвали опасения на Западе.