В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало романтично-загадочное слово

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня», в пятницу передала очередное сообщение. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Станция начала вещание 14 мая в 11:28 по московскому времени. Сообщение включало набор букв и цифр, в том числе слово «суперзвезда», которое ранее не встречалось в других передачах УВБ-76.

«НЖТИ 68221 СУПЕРЗВЕЗДА 7006 3676», — прозвучало в эфире.

УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, за что получила неофициальное название «Жужжалка». По некоторым данным, она может быть частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, и якобы до сих пор используется Россией.

В мае радиостанция выходила в эфир несколько раз. 4 мая в 14:21 прозвучало зашифрованное сообщение со словом «минусовый» и в этот же день ранее станция выдала слово «плавбаза». 7 мая в в 19:06 радиостанция передала поэтичное — «рифмоплет».

Ранее в эфире «Радио Судного дня» появилось сообщение «головчатый».