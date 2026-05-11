«Радио Судного дня» передало новое сообщение

Радиостанция УВБ-76, которую называют «Радиостанцией Судного дня» передала сообщение со словом «головчатый». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее активность.

«НЖТИ 92945 ГОЛОВЧАТЫЙ 7731 0106», — прозвучало в эфире.

Отмечается, что оно прозвучало в 10:33 по московскому времени.

Прилагательное «головчатый» описывает объект, имеющий форму головки или имеющий утолщение на конце.

УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, за что получила неофициальное название «Жужжалка». По некоторым данным, она может быть частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, и якобы до сих пор используется Россией.

За последнюю неделю радиостанция выходила в эфир несколько раз. 19 апреля в 00:09 прозвучало зашифрованное сообщение со словом «пелевизатор» и дважды повторенной цифровой комбинацией «2304 2304». 20 апреля в 11:32 передали двойную шифровку со словами «принуждение» и «рюшосбой».

